На озере Паала береговая охрана G4S спасла мужчину с особыми потребностями

В четверг, 22 июля, в 12:15 сотрудник береговой охраны G4S заметил на озере Паала неподалеку от буйков мужчину, который не доставал ногами до дна и уходил под воду. Спасатель сразу же поплыл к нему и помог выбраться на мелководье.

Как выяснилось, попавший в беду мужчина — с особыми потребностями, на пляж он пришел с группой из трех человек, за которыми наблюдали двое сопровождающих. Обычно сопровождающие идут в воду со своими подопечными, но в этот раз они следили за группой с берега.

По словам спасателей на воде, во избежание несчастных случаев необходимо постоянно наблюдать за людьми с особыми потребностями и при возможности идти в воду вместе с ними. Также следует установить правила — в соответствии со способностями человека, — на какую глубину можно заходить в воду, чтобы плавать было безопасно.

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