Правительство ввело новые ограничения

Со 2 августа мероприятия в закрытых помещения разрешены с участием до 500 человек и на открытом воздухе — до 1500 человек. В данном случае речь идет о мероприятиях, на которых от посетителей не будут требовать сертификата о вакцинации, справки или пцр-теста.

В настоящее время мероприятия в закрытых помещениях разрешено проводить с участием до 1000 человек, на открытом воздухе — до 5000 человек.

На мероприятиях, где будут проверять инфекционную безопасность гостей, будет действовать прежний порядок: в помещениях — до 6000 человек, на свежем воздухе — до 12 000 человек.

На мероприятиях, на которые будут пускать по предъявлению отрицательного теста, на основании сертификата о вакцинации или справки, будут действовать прежние правила. В помещениях допускается до 6000 участников, на открытом воздухе — до 12 000 человек.

Изменения касаются общественных собраний и мероприятий, включая конференции, театральные представления, концерты, киносеансы, развлечения, богослужения, музеи и выставки.

Кроме того, они распространяются на спорт, тренировки, работу с молодежью, хобби, образование по интересам, повышение квалификации, организацию спортивных соревнований, а также сауны, спа, бассейны и аквапарки.

По мнению правительства, ограничения необходимы, поскольку уровень вакцинации еще недостаточно высок, а вирус интенсивно распространяется. Правительство обсудит следующие шаги на следующей неделе.