На Штромке поднят сообщающий о загрязнении воды флаг

“Качество воды на Штромке переменчиво: результат анализа проб воды, взятых 15 июля, был в хорошим, а пробы воды, взятые 19 июля, уже не отвечают нормам, и было выявлено загрязнение. Департамент здоровья взял повторную пробу, однако, до получения результатов анализа купаться не стоит”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В настоящее время нет окончательной ясности относительно источников загрязнения, и управа Пыхья-Таллинна сотрудничает с государственным Департаментом окружающей среды, чтобы провести воздушный мониторинг на предмет возможных источников загрязнения. Береговая охрана вывесила на Штромке фиолетовый флаг, сообщающий о загрязнении воды. Осторожность должны соблюдать прежде всего дети, пожилые люди, а также люди с ослабленной иммунной системой. Вода на пляже Пикакари по-прежнему хорошая и купаться там можно.

Город Таллинн и управа Пыхья-Таллинна предприняла и планирует предпринять следующие меры для улучшения качество воды на Штромке:

Увеличение количества репрезентативных проб воды, характеризующих качество воды для купания во время купального сезона (по согласованию с Департаментом здоровья) и взятие дополнительных репрезентативных проб воды в водосборе ручья Мустйыэ и возле стока в Рокка-аль-Маре – одна проба раз в неделю в каждом месте на протяжении купального сезона.

Проведение оценки влияния на окружающую среду находящегося на стадии проектирования нового коллектора, впадающего в море со стороны Сеэвалди.

На побережье залива Копли запрещено купание / мытье собак и лошадей, чтобы минимизировать загрязнение, обусловленное экскрементами животных.



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