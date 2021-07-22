ФОТО | Полиция разыскивает Алексея из Ласнамяэ — пропал без вести

Рост Алексея 182 см, у него карие глаза, русые короткие волосы, у него может быть легкая небритость. Мужчина худощавого телосложения. Когда он уходил из дома, на нем были черные шорты, серые кроссовки, а также полосатая рубашка, либо черная футболка. Документы и мобильный телефон мужчина оставил дома.

Родственники и полиция вели поиски в окрестностях дома, проверили медицинские учреждения, но мужчину так и не удалось найти. Мужчина и раньше уходил из дома, но на такое длительное время не пропадал. Есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея, позвонить по номеру 112, либо связаться со следователем Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Ириной Малышевой по номеру 612 5311, либо написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.

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