Футзал Украины: к старту сезона оказались готовы не все
На заседании клубов Экстра-лиги были установлены сроки начала сезона-2021/22: стартует он 21 августа матчем за Суперкубок между обладателем чемпионского титула ивано-франковским «Ураганом» и победителем Кубка херсонским «Продэксимом». Первый тур грядущего чемпионата начнётся неделю спустя – 28 августа.
Стоит отметить, что перетерпел изменения формат регулярной части чемпионата: в новом сезоне команды сыграют в три круга вместо двух, что на треть увеличит количество матчей. Для определения хозяев матчей третьего круга будет проведена дополнительная жеребьёвка. Четвертьфинальные серии плей-офф в новом сезоне пройдут до двух побед одной из команд.
Также некоторые коррективы внесены и в регламент проведения Кубка Украины: заключительным этапом турнира станет Финал восьми, который и выявит обладателя трофея.
Ещё одним нововведением грядущего сезона станет учреждение премии «Футзальные звёзды года», в рамках которой будут отмечены лучшие по ряду номинаций игроки. В конце сезона состоится торжественная церемония, в рамках которой награды найдут своих героев.
Также клубы договорились работать над улучшением качества проведения чемпионата, например, планируется введение билетной системы посещения матчей Экстра-лиги, организация качественных трансляций, а также проведение матчей в будние дни не ранее 16:00 местного времени. Кроме того, планируется введение видеосистемы повторов для арбитров во время матчей, в также использование судьями специальной гарнитуры для коммуникации между собой.
Ожидается, что жеребьёвка календаря нового сезона будет проведена к концу июля. Впрочем, эта дата может немного сместиться, поскольку уже после заседания один из клубов отказался от участия в сезоне-2021/22. Житомирский «ИнБев» не смог преодолеть финансовые сложности и найти партнёров для стабильного выступления в грядущем чемпионате, о чем и сообщил на своих ресурсах.
Реакция Ассоциации Футзала Украины на данный момент неизвестна: будут ли организаторы в экстренном порядке включать в Экстра-лигу другой клуб, или же оставят нечетное количество участников пока неясно, поэтому продолжаем следить за новостями.