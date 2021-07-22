Футзал Украины: к старту сезона оказались готовы не все

Стоит отметить, что перетерпел изменения формат регулярной части чемпионата: в новом сезоне команды сыграют в три круга вместо двух, что на треть увеличит количество матчей. Для определения хозяев матчей третьего круга будет проведена дополнительная жеребьёвка. Четвертьфинальные серии плей-офф в новом сезоне пройдут до двух побед одной из команд.

Также некоторые коррективы внесены и в регламент проведения Кубка Украины: заключительным этапом турнира станет Финал восьми, который и выявит обладателя трофея.

Ещё одним нововведением грядущего сезона станет учреждение премии «Футзальные звёзды года», в рамках которой будут отмечены лучшие по ряду номинаций игроки. В конце сезона состоится торжественная церемония, в рамках которой награды найдут своих героев.

Также клубы договорились работать над улучшением качества проведения чемпионата, например, планируется введение билетной системы посещения матчей Экстра-лиги, организация качественных трансляций, а также проведение матчей в будние дни не ранее 16:00 местного времени. Кроме того, планируется введение видеосистемы повторов для арбитров во время матчей, в также использование судьями специальной гарнитуры для коммуникации между собой.