Первая сенсация на Олимпийских играх

Интересно, что обе сборные в связи с официальным началом Олимпийских игр преклонили колени перед матчем в знак протеста против расизма, дискриминации и неравенства. Спортсменам разрешено выражать свою позицию перед началом соревнований или во время представления команды. Однако жест должен соответствовать критериям, которые определены МОК.

Пока ещё ничего не потеряно. Две лучшие команды, занявшие третье место, будут играть с командами, занявшими первые и вторые места в каждой группе в четвертьфинале. По иронии судьбы три команды, занявшие третье место на Играх 2016 года в Рио, проведут игры со сборной США и в этом сезоне.

На Играх в Токио сборная США считается главным фаворитом, потому что она недавно стала обладателем Кубка мира и планировала одновременно стать и олимпийским чемпионом. Дополнительный год подготовки из-за переноса Олимпиады в связи с коронавирусом был спортсменам только на руку.

Американки ждали эту игру пять лет, с тех пор как проиграли Швеции по пенальти в четвертьфинале Олимпиады 2016 года. В тот год они впервые не смогли завоевать медали ни на Олимпийских играх, ни на Чемпионате мира.

После поражения от Бразилии со счетом 4:0 в полуфинале Чемпионата мира 2007 года результат последнего матча оказался худшим среди всех результатов, показанных командой на международных турнирах. Также это поражение оказалось для женской сборной США первым с января 2019 года и завершившим беспроигрышную серию из 44 матчей.

Действующих чемпионов Кубка мира разгромил их давний противник — сборная Швеции. Игра у американок не задалась, и свой первый на Олимпийских играх матч они могли проиграть и с более разгромным счётом, чем 3:0.

"То, как Роуз Лавелль пытается прорваться к мячу, умоляюще протягивая руки ко всем остальным, словно говоря: "Где вы, ребята, что вы делаете?" в целом отражает проблемы #USWNT прямо сейчас #SWEvUSA"

The referee blows the whistle and the #USWNT loses 3-0. Amazingly, it could've been even more lopsided.



The U.S. lost the first game of the 2008 Olympics and still won gold. I wouldn't count them out. But they need to play like themselves and not the team we just saw. — Caitlin Murray (@caitlinmurr) July 21, 2021



"Судья даёт свисток, и #USWNT проигрывает со счетом 3:0. Удивительно, но всё могло быть ещё хуже. США проиграли первую игру на Олимпиаде 2008 года и всё равно выиграли золото. Я бы не стала сбрасывать их со счетов. Но им нужно играть как играют они, а не как та команда, которую мы только что видели".

For all those just waking up and going to check the #USWNT v Sweden score… pic.twitter.com/AMQm84zmJg — Julia Baer (@jbaer53) July 21, 2021



"Для всех тех, кто только что проснулся и собрался узнать счёт матча США-Швеция: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!"

My current mood after watching this game 🙃 #uswnt pic.twitter.com/KL6YmVAL3z — Britttttttttt 🍭 (@alyciadebdamnn) July 21, 2021



"Моё настроение после просмотра игры"

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