Эстония приближается к оранжевому уровню риска заражения. Что это значит?

На пресс-конференции министр госадминистрирования Яак Ааб заявил, что на следующей неделе в Эстонии будет светло-оранжевый уровень заражения. Поэтому правительство обсуждает, какие ограничения стоит ввести.

Ааб добавил, что правительство рассматривает вопрос возвращения обязательного ношения масок.

После оранжевого уровня риска идет только красный — очень высокий. Сейчас в Эстонии все еще желтый уровень риска, то есть средний. Самый низкий, зеленый уровень риска был в Эстонии недолго с Ивановой ночи и до 15 июля.

Текущий желтый уровень риска означает, что в обществе есть очаги заражения, но болезнь не распространена широко. Необходимо избежать заражения групп риска и необходимости ограничений.

Оранжевый же уровень риска будет означать, в обществе распространение инфекции происходит вне очагов и существует риск очень широкого распространения вируса. Цель — обеспечить регулярную медицинскую помощь и избежать необходимости в масштабных ограничениях.

Четырехуровневая система оценки риска следует из программы организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвет обозначают соответственно низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Каждому уровню риска соответсвует определенный набор действий, при помощи которых каждый человек, организация и государство могут помочь ограничить распространение коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество заразившихся и умерших от коронавируса за последние семь дней, процент положительных тестов, число госпитализированных, находящихся на лечении в больнице и подключенных к аппарату искусственного дыхания пациентов, а также количество случаев заражения из неизвестного источника за последние 14 дней. Правительство пересматривает уровень риска один раз в неделю, информация о нем публикуется на сайте kriis.ee.