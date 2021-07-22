Мошенники нацелились на пожилую женщину, ранее уже ставшую их жертвой. В этот раз у нее выманили 53 335 евро

Eurod Foto: Madis Veltman

68-летней женщине на электронную почту написали мошенники, которые назвались представителями немецкого банка DMF Bank. Они сказали ей, что на их счету лежат деньги, которые женщина ранее потеряла на торговой площадке Edgedale Finance, и пообещали их вернуть.