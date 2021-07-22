22.07.2021, 16:31
Мошенники нацелились на пожилую женщину, ранее уже ставшей их жертвой. В этот раз у нее выманили 53 335 евро(20)
Foto: Madis Veltman
68-летней женщине на электронную почту написали мошенники, которые назвались представителями немецкого банка DMF Bank. Они сказали ей, что на их счету лежат деньги, которые женщина ранее потеряла на торговой площадке Edgedale Finance, и пообещали их вернуть.
Далее мошенники начали общаться с женщиной через Skype, где ей сказали сделать счет на dmf-bank.com и передать им фотографию вместе с подтверждающим личность документом. На странице Dmf.bank.com отразился депозит на сумму 87 225 долларов, которые якобы принадлежали женщине.
После этого мнимые представители банка под разными предлогами выманили у женщины различные денежные переводы на общую сумму в 53 335 евро. Обещанные ей деньги женщина также не получила.
Полиция начала производство.