ФБР предупреждает о возможном вмешательстве хакеров в Олимпийские игры
В понедельник ФБР опубликовало предупреждение о возможных хакерских атаках на объекты частного сектора, прямо или косвенно связанные с предстоящими Олимпийскими играми.
Хотя ФБР заявило, что ему ничего не известно о каких-то конкретных угрозах Олимпийским играм или связанным с ними организациям, его представители отметили, что что существует возможность совершения злонамеренных кибератак, и призвали проявлять бдительность.
ФБР особо предупредило о вероятности использования хакерами распределённых атак типа ”отказ в обслуживании” (DDoS), программ-вымогателей, психологических атак, фишинга или инсайдерских угроз для вмешательства в Олимпиаду.
Хакеры могут стать источниками различных проблем, начиная от прерывания прямых трансляций, краж и утечек частной информации, заканчивая удержанием конфиденциальных данных и отключением инфраструктуры Олимпийских игр.
”Вредоносная деятельность может нарушить многие функции, включая среду вещания СМИ, работу объектов гостеприимства, транзит, продажу билетов или безопасность”, — говорится в пятистраничной памятке, подготовленной ФБР для частного сектора.
"Крупные резонансные мероприятия дают действующим самостоятельно или под эгидой государств киберпреступникам возможность зарабатывать деньги, сеять смуту, повышать свою известность, дискредитировать противников и продвигать идеологические цели, — поясняет ФБР в другом месте этой памятки. — Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут привлечь дополнительное внимание этих лиц, поскольку в связи с запретом на присутствие зрителей эту Олимпиаду впервые можно будет смотреть исключительно по телевидению и на цифровых платформах”.
Для предотвращения хакинга ФБР рекомендовало следовать передовым методам кибербезопасности, вовремя обновлять компьютерные системы, а также поддерживать информирование конечных пользователей и обучать сотрудников.
Перенесённые с прошлого года из-за продолжающейся пандемии коронавируса Олимпийские игры 2020 года будут проходить в Токио и его окрестностях до 8 августа.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.