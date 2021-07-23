23.07.2021, 08:10
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Смотрите, как в этом году подорожало топливо на эстонских заправках(1)
Foto: Andres Putting
Цены на бензин на заправках Alexela, Terminal и Circle-K были в июле на одном уровне, когда топливо максимально подорожало. С января цена на топливо значительно выросла.
Самая большая разница в цене наблюдалась в марте между ценами на заправках Terminal Oil и Alexela.
В Эстонии розничная цена бензина была ниже, чем в Швеции и Финляндии. Самое дешевое топливо продавалось в июне в Литве. Самое дорогое топливо в первой половине 2021 года было в Финляндии.
В сравнении используются цены Terminal Oil по состоянию на 8 утра каждого понедельника, цены Cirkle-K первого дня месяца и цены на заправке Alexela в Лаагри в последний день месяца.