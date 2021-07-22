Кто в ответе за ущерб в 3 млн евро? Департамент здоровья все еще не вычислил, кто изменил настройки холодильника с вакцинами

Главный вопрос, на который все еще нет ответа — кто именно осенью 2019 года изменил настройки аварийной системы GuardSystems? Также предстоит выяснить, повлияло ли это на то, что в июне на складе поднялась температура.

Пока что известно, что последнее изменение настроек было сделано с аккаунта Департамента здоровья. Соответственно, изменения были сделаны сотрудником департамента. Однако его личность все еще не установлена.

Поэтому сейчас в ходе расследования департамент сравнивает данные входа в систему. GuardSystems же задерживает передачу данных. Департамент разводит руками — на иностранное предприятие сложно повлиять.

Если удастся точно установить личность того, кто изменил настройки, то вопрос ответственности и вины зависит от того, почему были произведены эти изменения настроек, сообщила комиссия, расследующая инцидент.

В крайнем случае Департамент здоровья готов прибегнуть к помощи со стороны, чтобы установить личность человека, использовавшего аккаунт для смены настроек.

Что произошло?

Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS: в рабочее время — Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента. Однако эти настройки кто-то изменил.

30 октября 2019 года кто-то поменял настройки оповещений аварийной системы, чтобы они посылались только в субботу и воскресенье, а не в госпраздники и другое нерабочее время.

Аккаунт не именной, поэтому продолжается расследование, чтобы установить личность того, кто поменял настройки, и почему они не были согласованы. Зато можно точно сказать, что сама система от GuardSystems не виновата в том, что оповещение о сбое температуры не поступило.