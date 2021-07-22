Telia начинает предлагать подержанные ноутбуки, планшеты и смарт-часы

По словам руководителя единицы частных клиентов и маркетинга Telia Eesti Кристьяна Вийльманна, это существенное изменение повышает возможности клиентов приобретать различные устройства в рабочем состоянии и с гарантией по более выгодной цене. ”Мы рады, что выбор подержанных устройств расширяется, поскольку растет интерес людей к покупке подержанных девайсов, чему способствует все большая поддержка и осознание ”зеленого” образа мысли среди предприятий и частных лиц. Поэтому с этой осени мы еще больше расширяем свой ассортимент, добавив подержанные ноутбуки, планшеты и смарт-часы”, — сказал Вийльманн.

Помимо более низких цен, с приобретением подержанного устройства связан и вклад в улучшение окружающей среды. ”В случае подержанного устройства нет производственного выброса СО2, который для некоторых устройств составляет целых 80% от полного углеродного следа продукта. Мы составили экологический рапорт Telia, где все желающие могут ознакомиться с вкладом предприятия в экологию и с тем, как можно внести свой вклад в окружающую среду, используя наши услуги и продукты”, — заметил Вийльманн.

Telia — одно из первых предприятий в Эстонии, которое детально вычислило влияние своей деятельности на окружающую среду. Согласно вычисленному следу от цепочки ценностей предприятия, 50% экологического следа Telia Eesti составляют закупаемые продукты и услуги. Предложение подержанных устройств клиентам также способствует их снижению.