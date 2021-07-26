Как предприниматель может заставить кредитную карточку работать на себя
В Swedbank из всех вариантов финансирования на сумму до 5000 евро самым популярным решением является именно кредитная карточка. Ее выбирает каждый третий предприниматель.
Возможность покрыть непредвиденные расходы
Кредитные карточки не предназначены для реализации крупных инвестиционных проектов, но они становятся быстрым и простым решением в случае непредвиденных расходов. Например, в прошлый кризисный год чаще всего кредитными карточками оплачивались покупки в магазинах электроники: очевидно, это был самый удобный способ приобрести работникам необходимое для домашних офисов оборудование. Внезапно появилась необходимость в приобретении множества дополнительных мониторов, компьютеров и веб-камер. Необходимость, которую никто не мог предвидеть и учесть в расходах и планах.
В кризисный год значительно увеличились также расходы на приобретение товаров в продуктовых магазинах и магазинах спорттоваров. Для многих продуктовые магазины стали единственным местом, куда они осмеливались ходить пополнять запасы — ведь там можно купить и канцелярские товары, и почти все товары первой необходимости, которые могут понадобиться. Поскольку заниматься спортом вне дома стало проблематично, у работодателей появилась возможность поддержать своих работников, покупая им домашний спортивный инвентарь.
Возможность меньше беспокоиться о денежных потоках
Для предпринимателя кредитная карточка является также хорошим помощником в управлении оборотными средствами, поскольку, как известно, при оплате покупок с помощью кредитной карточки действует беспроцентный период до 30 дней, а в случае Золотой кредитной карточки Business — даже до 40 дней. Это значит, что в течение месяца можно вернуть использованную часть кредита без уплаты процентов. Так что, если вы еще не получили оплату по каким-то счетам, это не помешает вам оплатить необходимые расходы. Кроме того, кредитная карточка позволит вам предлагать вашим деловым партнерам более выгодные условия сотрудничества, так как вам не нужно сильно беспокоиться о стагнации денежных потоков, которая может возникнуть из-за задержек платежей или увеличения периода реализации.
Кредитной карточкой просто и безопасно пользоваться для осуществления как внутренних, так и международных платежей. Часто пользователи не осознают, что она действительно обладает всеми функциями дебетовой карточки: например, позволяет делать платежи непосредственно со связанного с ней лимитного счета и снимать наличные. Кроме того, она позволяет совершать бесконтактные платежи, покупать товары и услуги в интернете, а также осуществлять мобильные бесконтактные платежи посредством Apple Pay, приложения для Android, Google Pay и смарт-часов. При этом ежемесячная плата за пользование кредитной карточкой составляет всего 3 евро, что выгодно по сравнению с другими видами кредитов, в случае которых к плате за обслуживание добавляются другие расходы. Кроме того, если пользоваться карточкой с умом, расходы на уплату процентов можно поддерживать на низком уровне, потому что использованный лимит в любой момент можно вернуть.
Если история платежей предприятия в порядке, отчеты представлены и налоги уплачены, вы получите кредитную карточку Business в течение недели после подачи ходатайства.
Это решение, которым быстрее и проще всего начать пользоваться, если вам нужна сумма от нескольких сотен до нескольких тысяч евро с гибкими возможностями возврата.
Новинка! С июля бизнес-клиенты смогут сами выбрать, приходить ли за новой или возобновленной кредитной карточкой в контору или же получить ее по почте. Весь процесс от подачи заявки на новую кредитную карточку до ее получения можно провести дистанционно, то есть больше не нужно будет посещать банковскую контору.