Как предприниматель может заставить кредитную карточку работать на себя

Кредитной карточкой просто и безопасно пользоваться для осуществления как внутренних, так и международных платежей. Часто пользователи не осознают, что она действительно обладает всеми функциями дебетовой карточки: например, позволяет делать платежи непосредственно со связанного с ней лимитного счета и снимать наличные. Кроме того, она позволяет совершать бесконтактные платежи, покупать товары и услуги в интернете, а также осуществлять мобильные бесконтактные платежи посредством Apple Pay, приложения для Android, Google Pay и смарт-часов. При этом ежемесячная плата за пользование кредитной карточкой составляет всего 3 евро, что выгодно по сравнению с другими видами кредитов, в случае которых к плате за обслуживание добавляются другие расходы. Кроме того, если пользоваться карточкой с умом, расходы на уплату процентов можно поддерживать на низком уровне, потому что использованный лимит в любой момент можно вернуть.