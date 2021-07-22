Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину(18)
Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, говорится в релизе Генпрокуратуры, поступившем в РБК.
В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву — десять пунктов.
- Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
- ”практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих” путем запрета работы СМИ и журналистов;
- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
- дискриминация российского бизнеса;
- гибель людей и уничтожение имущества ”в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации”;
- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала ”как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова”;
- нападения на дипломатические представительства России;
- крушение самолета ”Малайзийских авиалиний” 17 июля 2014 года ”вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий”;
- ”отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений”.
В Генпрокуратуре отметили, что жалоба ”Россия против Украины” — это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.
Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана ”привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями”. В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан — как украинцев, так и россиян. Например, указывает Генпрокуратура, власти Украины на протяжении семи лет ”поощряли и покрывали” действия националистов и ”националистический террор”, обернувшийся войной в Донбассе. Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями граждан, нападениями на гуманитарные конвои, ”беспорядочными обстрелами” гражданской инфраструктуры, пытками. Действия Украины нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает ведомство.
В части, касающейся крушения рейса MH17, Генпрокуратура также утверждает, что всю ответственность за случившееся несет Киев. ”Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера ”Боинг-777” авиакомпании ”Малайзийские авиалинии”, выполнявшего рейс MH17 17.07.2014, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства. Государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию”, — говорится в приложении к пресс-релизу.
”Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека”, — говорится в приложении к пресс-релизу.
Подача жалобы на Украину в ЕСПЧ последовала вслед за тем, как Владимир Путин передал право на представление России в суде Генпрокуратуре. Соответствующий указ президент подписал 8 июля. До этого представительством России при ЕСПЧ занимался Минюст.
О передаче полномочий представительства России при ЕСПЧ Генпрокуратуре Путина просил сам генпрокурор Игорь Краснов, писал РБК в марте. В письме к Путину Краснов, в частности, объяснял необходимость этого ”юридической агрессией”, которая, по его мнению, развернута против страны, в том числе в связи с ситуацией на Украине.
Украина, в отличие от России, неоднократно пользовалась механизмом межгосударственных жалоб, предусмотренным ст. 33 Европейской конвенции о правах человека. Жалобы Украина начала подавать еще в 2014 году, они касались событий в Донбассе, в частности крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, вхождения Крыма в состав России и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Последняя из них на настоящий момент, девятая в списке, — жалоба на ”административную практику целенаправленных убийств предполагаемых противников Российской Федерации” на территории страны и за ее пределами. Ее в ЕСПЧ Киев направил в феврале 2021 года. Рассмотрение жалоб еще продолжается, но часть обвинений в адрес России судьи сочли частично приемлемыми.
В конце 2018 года Минюст России заявил, что Украина ”злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб” и использует ЕСПЧ ”в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей”.
Помимо ЕСПЧ тяжбы, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, ведутся и в других международных структурах. Например, дело о крушении рейса MH17 в 2014 году рассматривается в суде в Нидерландах, материалы к нему готовила международная следственная группа. Слушания по существу там начались в июне этого года. По итогам нескольких лет работы следователи пришли к выводу, что Boeing 777 был сбит зенитной ракетой, запущенной с территории, подконтрольной ополченцам, из ЗРК ”Бук” российского происхождения. По делу о крушении самолета проходят бывший глава разведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, экс-заместитель главы разведки Олег Пулатов, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко. Россия неоднократно заявляла о несогласии с версией крушения, предлагаемой следователями.