ВИДЕО | Сможете доказать, что не заразны — для вас все останется открыто. Правительство рассказало о возможных ограничениях(29)
Яак Ааб сообщил, что правительство выделило из резерва 1,8 млн евро на покрытие дополнительных расходов сотрудников здравоохранения.
После пресс-конференции правительство продолжит обсуждение ограничений и преимуществ для вакцинированных людей. Нужно подумать об изменении разрешенного числа участников мероприятий.
"Мы не хотим сказать, что невакцинированные люди не могут участвовать в общественной жизни. Но мы даем четкий посыл, что предпочитаются контролируемые мероприятия", — подчеркнул Ааб.
Танель Кийк сообщил, что что последние три недели было вакцинировано по 15 000 человек в неделю, а необходимо 20 000. На этой неделе пока все укладывается в график, и такой темп нужно сохранять до осени.
Кийк напомнил, что правительство уже с 14 июля установило требование участия в крупных мероприятиях с сертификатом о вакцинации. Сейчас нужно снова менять разрешенное число участников мероприятий, считает он.
"Возможно число сократится с 1000 до 500, но вов сяком случае нельзя позволять проводить такие крупные мероприятия без доверительных мер. Теперь нужно позволять участие в намного большем количестве мероприятий только для людей с COVID-сертификатом. Об этом сообщим во в торой половине дня", — заявил Кийк.
"Ограничения будут установлены в отношении тех людей, кто не может подтвердить, что они незаразны. Мы не ставим цель ограничить свободу передвижения, а лишь развлечения", — сказала Марис Лаури.
Лаури добавила, что нужно быть готовым к тому, что будут установлены более серьезные ограничения, и будет четкая разница между людьми с COVID-сертификатом и без.
"Те, кто сможет доказать, что не заразны, для них все останется открытым, для других — нет", — подчеркнула Лаури.
Закрытия спортклубов и ресторанов, как было во время предыдущей волны коронавируса, в этот раз не будет, заверил Яак Ааб.
Ааб добавил, что в отношении системы ограничений и преимуществ было обсуждение, но схема еще не готова.
Также неизвестно, когда будут введены изменения, но это будет сделано не сразу, а постепенно. На следующей неделе в Эстонии будет светло-оранжевый уровень заражения. При необходимости правительство отреагирует соответсвенно.
Кийк отметил, что каждый предприниматель может сам решить: пускать ли на мероприятие только вакцинированных людей или же снизить число участников.
При установлении ограничений весення логика больше не действует: нужно учитывать не только число инфицированных, но и число вакцинированных и госпитализированных людей. То есть, при одних и тех же цифрах уровень риска может быть не таким высоким, как весной, отметил Ааб.
Ааб добавил, что правительство рассматривает вопрос возвращения обязательного ношения масок.
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