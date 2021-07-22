ВИДЕО | Сможете доказать, что не заразны — для вас все останется открыто. Правительство рассказало о возможных ограничениях

Яак Ааб сообщил, что правительство выделило из резерва 1,8 млн евро на покрытие дополнительных расходов сотрудников здравоохранения.

После пресс-конференции правительство продолжит обсуждение ограничений и преимуществ для вакцинированных людей. Нужно подумать об изменении разрешенного числа участников мероприятий.

"Мы не хотим сказать, что невакцинированные люди не могут участвовать в общественной жизни. Но мы даем четкий посыл, что предпочитаются контролируемые мероприятия", — подчеркнул Ааб.

Танель Кийк сообщил, что что последние три недели было вакцинировано по 15 000 человек в неделю, а необходимо 20 000. На этой неделе пока все укладывается в график, и такой темп нужно сохранять до осени.

Кийк напомнил, что правительство уже с 14 июля установило требование участия в крупных мероприятиях с сертификатом о вакцинации. Сейчас нужно снова менять разрешенное число участников мероприятий, считает он.

"Возможно число сократится с 1000 до 500, но вов сяком случае нельзя позволять проводить такие крупные мероприятия без доверительных мер. Теперь нужно позволять участие в намного большем количестве мероприятий только для людей с COVID-сертификатом. Об этом сообщим во в торой половине дня", — заявил Кийк.

"Ограничения будут установлены в отношении тех людей, кто не может подтвердить, что они незаразны. Мы не ставим цель ограничить свободу передвижения, а лишь развлечения", — сказала Марис Лаури.

Лаури добавила, что нужно быть готовым к тому, что будут установлены более серьезные ограничения, и будет четкая разница между людьми с COVID-сертификатом и без.

"Те, кто сможет доказать, что не заразны, для них все останется открытым, для других — нет", — подчеркнула Лаури.

Закрытия спортклубов и ресторанов, как было во время предыдущей волны коронавируса, в этот раз не будет, заверил Яак Ааб.

Ааб добавил, что в отношении системы ограничений и преимуществ было обсуждение, но схема еще не готова.