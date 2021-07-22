22.07.2021, 11:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Будут ли новые ограничения? Правительство рассказывает о ситуации с COVID-19 в стране(14)
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На пресс-конференции правительства исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, министр юстиции Марис Лаури и министр здоровья и труда Танель Кийк рассказывают о ситуации с COVID-19 в стране.
Яак Ааб сообщил, что правительство выделило из резерва 1,8 млн евро на покрытие дополнительных расходов сотрудников здравоохранения.
После пресс-конференции правительство продолжит обсуждение ограничений и преимуществ для вакцинированных людей. Нужно подумать об изменении разрешенного числа участников мероприятий.
"Мы не хотим сказать, что невакцинированные люди не могут участвовать в общественной жизни. Но мы даем четкий посыл, что предпочитаются контролируемые мероприятия", - подчеркнул Ааб.
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