Призер чемпионата Европы Виктор Морозов: моя медаль — реклама Кохтла-Ярве
- Какие ощущения сейчас, когда эмоции немного улеглись?
- Ощущения обычные, главное, что это достижение открывает мне много дверей, ко мне подходили скауты и общались со мной , я рад и счастлив добиться этого успеха ,ну плюс получилась хорошая реклама моему родному городу Кохтла-Ярве. Стоя на пьедестале, я просто наслаждался моментом и был горд за себя, просто буквально растворился в моменте, а потом, немного придя в себя, поблагодарил тренера и родителей.
- Между попытками времени на раздумья много . О чем думаешь , пока ждешь своей очереди для совершения очередной попытки?
- Прыгнул я и увидел результат, показал свои эмоции, а дальше немного расстроился, так как у меня в планах выступать на чемпионате мира в Кении, который будет в середине августа, и вот для выхода туда, норматив я не выполнил (15,60 м), а в легкой атлетике есть допустимость ветра (2,0 м/с), а на этих соревнованиях в финале был сильный ветер (3,0 м/с), поэтому нужного результата с нормальным ветром у меня не, но я знаю на что я способен. После первой попытки увидел 15,60 метров обрадовался, понимал, что могу еще улучшить свои результат и после второй попытки было 16,14, а в третьей тоже прыгнул в районе 16 метров. Конечно было волнение и переживания, но в итоге все получилось
Впереди Балтийские матчи, которые пройдут в Латвии в конце июля, надеюсь, там с ветром проблем не будет и смогу выполнить нужный норматив для попадания на чемпионат мира.
- Легкая атлетика — единственный в твоей спортивной карьере вид спорта?
- До легкой атлетике меня родители отдали на плаванье, научился плавать, отзанимался два года (где-то с 7-9 лет плаванье). Потом ушел на тренировки к Александру Григорьечу Хворыху. Начал заниматься легкой атлетикой (занимаюсь уже где-то лет 7-8). Первые года 3-4 я просто приходил, мы с тренером делали все подряд. Потом начал выступать на чемпионатах Эстонии, и там у меня был коронный вид — бег с барьерами, я даже был призером первенства Эстонии в барьерах. Потом в лет 15 мы с тренером были заявлены на тройной прыжок, и туда я подошел с холодной головой, мол, что будет — то будет, занял второе место и загорелся. В итоге с того момента мы стали больше концентрироваться именно на тройном прыжке. В первые годы легкую атлетику совмещал с футболом, даже становился два года лучшим бомбардиром Эстонии по своему возрасту, был чемпионом Эстонии со своим клубом (начинал в Viru Star, потом мы объединились с ”Калевом” Силламяэ, а потом снова объединились, но уже с JK Järve). В итоге из-за того, что совмещал разные виды спорта были небольшие конфликты, разногласия с тренером. Я даже, бывало, ”забивал” на легкую атлетику на полгода и больше играл в футбол. В конце концов, я начал взрослеть и обдумывать свой дальнейший путь в спорте, поговорил с тренером. И для себя решил, что все-таки уровень футбола в Эстонии низкий, в Ида-Вирумаа футбольные клубы разваливаются, перспектив мало, да и не все зависит от тебя одного.
- А есть у тебя какой-нибудь ритуал или талисман, который помогает настроиться ? Например, вратари в футболе штанги целуют, Овечкин разговаривает с клюшкой…
- Нет я ничего такого не делаю на разминку выхожу с ясной головой, со своими целями. Конечно, перекрещиваюсь, прошу маленькой помощи у бога, как, в принципе, многие делают, спортсмены народ суеверный. Многие у меня спрашивают о том, что я перед прыжком руками там что-то изображаю, дергаю ими. Это я представляю прыжок, и мне это помогает.
- Многие еще слушают музыку, чтобы собраться перед соревнованиями…
- По поводу музыки у меня такого нету, но я вижу, как многие сидят в наушниках, и находятся в своем мире, но музыка не для меня, по мне лучше посидеть, подумать или с кем-то пообщаться.
- Сейчас ты — старшеклассник. Есть уже какие-то планы, чем будешь заниматься после школы?
- Окончил 11 класс, перешел в 12. Куда пойду после 12 класса, я еще не знаю, зависит от того, как пойдет спортивная карьера. Буду еще год в Кохтла-Ярве, а там посмотрим. Если будут хорошие предложения из-за границы, например, из Америки, это сейчас популярно, когда эстонские спортсмены уезжают за границу и там прогрессируют. Да, возможно, звучит самонадеянно, но я буду трудиться и стараться идти к цели. Самое главное — надо пробовать, а вернуться я всегда успею. Если все-таки предложений не будет, буду поступать в университет.
- Ты выступаешь за сборную Эстонии. А как у тебя с эстонским языком?
- Если честно с эстонским у меня не так все идеально, но общаться я могу. Когда давал интервью, очень старался говорить на эстонском языке, главное, что собеседники меня поняли. Я живу в Кохтла-Ярве, а это больше русскоязычный город, да и друзья — все русские, практики для эстонского не хватает. Все мои знания эстонского — это благодаря гимназии, но стараюсь его изучать и сам.
- А гражданство? Ведь на европейских чемпионатах можно выступать и с серым паспортом, но если думать об Олимпиаде, тут уже нужно эстонское гражданство.
- Лично у меня эстонский паспорт .
- У тебя много тренировок, школа. Свободное время остается?
- Люблю с друзьями погулять, в кафе сходить, ну, и конечно же, поиграть в футбол, прямо наслаждаюсь играя в него. Могу немного и в настольный теннис поиграть, баскетбол. Спорт в моей жизни это не только легкая атлетика.
- В таком случае твоя любимая команда за пределами Эстонии?
- С детства в семье традиция болеть за ”Спартак” Москва. Люблю следить за футбольными новостями как Европы, так и России. Ну конечно, за ”Спартаком” тоже.
- Недавно закончился Евро-2020, ты болел там за кого-то?
- Конечно, хотелось, чтобы Россия прошла далеко в турнире, но после их вылета болел за сборную Франции, так как там играет Нголо Канте — очень скромный и сильный игрок, который выиграл Лигу чемпионов, хотел чтобы он выиграл еще один значимый титул. В финале, выбирая между Италией и Англией, болел за Италию.