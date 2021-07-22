Призер чемпионата Европы Виктор Морозов: моя медаль — реклама Кохтла-Ярве

- Какие ощущения сейчас, когда эмоции немного улеглись?

- Ощущения обычные, главное, что это достижение открывает мне много дверей, ко мне подходили скауты и общались со мной , я рад и счастлив добиться этого успеха ,ну плюс получилась хорошая реклама моему родному городу Кохтла-Ярве. Стоя на пьедестале, я просто наслаждался моментом и был горд за себя, просто буквально растворился в моменте, а потом, немного придя в себя, поблагодарил тренера и родителей.

- Между попытками времени на раздумья много . О чем думаешь , пока ждешь своей очереди для совершения очередной попытки?

- Прыгнул я и увидел результат, показал свои эмоции, а дальше немного расстроился, так как у меня в планах выступать на чемпионате мира в Кении, который будет в середине августа, и вот для выхода туда, норматив я не выполнил (15,60 м), а в легкой атлетике есть допустимость ветра (2,0 м/с), а на этих соревнованиях в финале был сильный ветер (3,0 м/с), поэтому нужного результата с нормальным ветром у меня не, но я знаю на что я способен. После первой попытки увидел 15,60 метров обрадовался, понимал, что могу еще улучшить свои результат и после второй попытки было 16,14, а в третьей тоже прыгнул в районе 16 метров. Конечно было волнение и переживания, но в итоге все получилось

Впереди Балтийские матчи, которые пройдут в Латвии в конце июля, надеюсь, там с ветром проблем не будет и смогу выполнить нужный норматив для попадания на чемпионат мира.

- Легкая атлетика — единственный в твоей спортивной карьере вид спорта?