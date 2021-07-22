Тяжелый год: за время коронакризиса почти каждый второй житель Эстонии испытал стресс на работе(2)
”Исследование показало, что за последний год почти каждый второй житель Эстонии испытал стресс на работе. В основном к стрессу приводят большая рабочая нагрузка, а также иные проблемы со здоровьем, которые выражаются в постоянном чувстве усталости, негативном эмоциональном состоянии и трудностях с концентрацией. 18 % опрошенных и вовсе отметили, что стресс привел к ситуации, когда они избегали общения с клиентами или коллегами”, — такие основные результаты свежего исследования удовлетворенности работой озвучила Тийа Прёэм, директор по маркетингу Seesam.
Основные трудности легли на плечи руководителей
Основные трудности, связанные с реорганизацией работы, легли на руководящих сотрудников предприятий, чья работа предполагает ответственность за многих людей. Так, 76 % руководителей и целых 81 % предпринимателей утверждают, что в течение последнего года испытывали стресс на работе.
Как поясняет председатель Эстонского союза психологов труда и организаций Пиа Педаник, губительные для психического здоровья последствия года коронакризиса отметили и специалисты. Работая психологом в Центре благополучия труда Meeletervis, она ежедневно сталкивается с людьми, которые так или иначе испытали на себе негативное влияние коронакризиса.
”Если мы задумаемся о коллективах, которые в течение последних полутора десятка лет вынуждены были изменить свой распорядок работы, то это ни для кого не было легко. Работодателям приходилось в течение короткого времени принимать некоторые непростые решения: как перестроить работу таким образом, чтобы уберечь здоровье людей? Как в этой ситуации выполнить всю работу своевременно и продуктивно, чтобы и клиенты, и работники остались довольны?” — говорит Педаник.
Поскольку новая форма работы требует инновационного подхода, то в связи с этим забот у всех руководителей прибавилось. ”Реорганизация была связана с работой, но очень часто к ней добавлялась и социальная сфера. Пришлось думать, как мотивировать работников дистанционно, руководить людьми с помощью виртуальных встреч и сплачивать команду”, — описывает основные трудности Педаник. В ситуациях, когда трудовые коллективы ожидало сокращение, приходилось вдобавок принимать и другие непростые решения. Чтобы избежать сокращений, в некоторых коллективах было принято решение об уменьшении зарплаты, что не всегда соответствовало объему работы. ”Когда проводились сокращения, то на самом деле эти трудовые обязанности распределяли между остальным коллективом, и нагрузка сохранивших работу людей увеличилась. Такой распорядок в долгосрочной перспективе не является жизнеспособным”, — отметила Педаник.
В большом коллективе — больше стресса
Между прочим, статистика показала, что доля работников, испытавших стресс на работе, оказалась больше на крупных предприятиях с более чем 500 сотрудниками. Если на малых предприятиях с числом сотрудников до 10 доля испытавших стресс на работе составляет около 55 %, то в коллективах с более чем 500 работниками показатели выше почти на 15 %.
”На крупных предприятиях было немыслимо, что все останется как прежде. Так что когда пришло время решать, кого из людей отправить на удаленную работу и кто и в каком количестве сможет остаться в офисе, у многих сотрудников это вызвало чувство несправедливости”, — объясняет специалист. В процессе работы Педаник приходилось сталкиваться и с людьми, которые хотели и дальше ходить в офис при отсутствии такой возможности, и с такими работниками, которых попросили постоянно, ежедневно находиться на рабочем месте, но которые предпочли бы выполнять работу из дома, чтобы поберечь здоровье.
”В сфере психического здоровья уже пройден большой путь, но предстоит сделать еще немало. Мы только приходим к пониманию того, что психическое здоровье — это неотъемлемая часть человека, которая проявляется и в рабочей среде”, — сказала Педаник.