За сутки в Эстонии выявлен 121 случай заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 51 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 36 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 23, в Тартумаа — 22, в Ида-Вирумаа — семь, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа — по три, в Рапламаа и Валгамаа — по два, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В трех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 62 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,7%.

По состоянию на утро 22 июля в больницах находится 20 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается четыре пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. За сутки открыли восемь новых историй болезни COVID-19.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 57 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 10 человек (50%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 6 916 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 608 902 людям, курс вакцинации завершен у 532 767 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 55,1%.

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