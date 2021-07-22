За некачественную уборку улиц управа Мустамяэ оштрафовала подрядчика на 33 000 евро

”Управа Мустамяэ круглый год пристально следит за качеством уборки улиц и дорог в нашем районе. К сожалению, недочёты и нарушения случаются не только в снежные зимы, но и в теплые летние месяцы. Больше всего беспокоит качество уборки зелёных зон и детских игровых площадок, где мусор и разносимый ветром мелкий сор особенно режет глаза. Качество уборки вокруг общественных скамеек и мусорных урн также оставляет желать лучшего. Подрядчик должен усерднее выполнять свою работу”, — отметил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Лаатс подчеркнул, что санкции и наказание нерадивого подрядчика — не самоцель, однако районная управа не собирается идти на компромисс в вопросе качества уборки улиц: ”Где-то можно пойти на разумные уступки, но не до бесконечности, ведь качество уборки напрямую влияет на повседневную жизнь всех мустамяэсцев”.

За первые семь месяцев текущего года из-за некачественной уборки управа Мустамяэ удержала из гонорара подрядчика в общей сложности 33 000 евро:

05.01.21 — 3000

06.01.21 — 6000

05.02.21 — 3000

17.02.21 — 3000

15.04.21 — 3000

19.04.21 — 3000

21.04.21 — 3000

05.05.21 — 3000

14.06.21 — 3000

13.07.21 — 3000

”Управа Мустамяэ постоянно следит за качеством уборки улиц, и мы незамедлительно сообщаем подрядчику о выявленных нарушениях. За повторные нарушения — несмотря на предупреждения — штрафуем. Надеемся на лучшее, но, если, несмотря на неоднократные требования, ситуация не исправится, мы можем прибегнуть к самой радикальной мере и расторгнуть договор с подрядчиком”, — поделился Лаатс.

В результате проведенных в 2020 году государственных закупок в течение шести лет договорным партнером управы Мустамяэ по круглогодичной уборке улиц является Eesti Keskkonnateenused AS.