За некачественную уборку улиц управа Мустамяэ оштрафовала подрядчика на 33 000 евро(2)
”Управа Мустамяэ круглый год пристально следит за качеством уборки улиц и дорог в нашем районе. К сожалению, недочёты и нарушения случаются не только в снежные зимы, но и в теплые летние месяцы. Больше всего беспокоит качество уборки зелёных зон и детских игровых площадок, где мусор и разносимый ветром мелкий сор особенно режет глаза. Качество уборки вокруг общественных скамеек и мусорных урн также оставляет желать лучшего. Подрядчик должен усерднее выполнять свою работу”, — отметил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Лаатс подчеркнул, что санкции и наказание нерадивого подрядчика — не самоцель, однако районная управа не собирается идти на компромисс в вопросе качества уборки улиц: ”Где-то можно пойти на разумные уступки, но не до бесконечности, ведь качество уборки напрямую влияет на повседневную жизнь всех мустамяэсцев”.
За первые семь месяцев текущего года из-за некачественной уборки управа Мустамяэ удержала из гонорара подрядчика в общей сложности 33 000 евро:
05.01.21 — 3000
06.01.21 — 6000
05.02.21 — 3000
17.02.21 — 3000
15.04.21 — 3000
19.04.21 — 3000
21.04.21 — 3000
05.05.21 — 3000
14.06.21 — 3000
13.07.21 — 3000
”Управа Мустамяэ постоянно следит за качеством уборки улиц, и мы незамедлительно сообщаем подрядчику о выявленных нарушениях. За повторные нарушения — несмотря на предупреждения — штрафуем. Надеемся на лучшее, но, если, несмотря на неоднократные требования, ситуация не исправится, мы можем прибегнуть к самой радикальной мере и расторгнуть договор с подрядчиком”, — поделился Лаатс.
В результате проведенных в 2020 году государственных закупок в течение шести лет договорным партнером управы Мустамяэ по круглогодичной уборке улиц является Eesti Keskkonnateenused AS.