22.07.2021, 07:50
Ночью в Таллинне пострадали два пьяных водителя электросамокатов
Foto: Rauno Volmar
За ночь в столице произошло два ДТП с электросамокатами. Оба водителя были пьяны.
В 00:37 в Таллинне у дома по адресу Каарли пст, 2 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление электросамокатом и упал. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 03:52 в Таллинне у дома по адресу Нарва мнт, 90 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление электросамокатом и упал. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.