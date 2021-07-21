В Пирита на ремонт закрывается парковка на улице Выза

”Прежде всего это касается жителей Падрику, а также любителей спорта, которые пользуются для своих тренировок спортплощадками на Выза теэ и привыкли парковать свои автомобили там же, поблизости”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Автомобили, оставленные на момент начала ремонтных работ на парковке, будут перемещены на платную парковку, и все связанные с этим расходы должен оплатить владелец автомобиля. Большинство владельцев автомобилей к сегодняшнему утру убрали свои автомобили с парковки, но есть и такие, кто проигнорировал требования организации движения и пытался заехать на парковку.

”Просим следить за временными знаками дорожного движения. Большое спасибо за понимание!” — сказал старейшина.

Работы по ремонту покрытия на парковке по адресу Выза теэ, 26 по заказу городского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполняет Tallinna Teede AS.