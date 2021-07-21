Спасательный департамент отправил в Литву помощь для возведения палаточного городка

Сегодня на складе Спасательного департамента в Козе на грузовик погрузили десять больших палаток на несколько человек, а также кровати, спальники, столы, стулья и кондиционеры, сообщает "Актуальная камера". Всё это необходимо для оборудования палаточного городка в Литве, которая испытывает серьезные трудности из-за наплыва мигрантов.

"Список необходимого Литве оборудования был очень длинным. Но многие другие страны, присоединившиеся к механизму гражданской защиты способствовали отправлению необходимого оборудования в Литву. Эстония предоставила всё, что могла на данный момент. То оборудование, которые мы отправили, необходимо будет восполнить, но у нас сейчас есть ещё в запасе оборудование, в случае необходимости реагирования внутри страны", — сказал заведующий отделом Спасательного департамента Янар Кярнер.

Стоимость оборудования, отправленного в Литву, превышает 200 000 евро, его профинансируют на средства гуманитарной помощи МИД. Количество людей, каждый день незаконно пересекающих границу Литвы, не уменьшается. Уже сейчас их больше тысячи. В основном это жители Ближнего Востока и Африки.