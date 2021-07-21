Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", — отмечается в нем.

Кроме того, согласно заявлению Псаки, визит украинского лидера в США также станет подтверждением "нашего тесного сотрудничества в сфере энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и по проведению реформ, основываясь на наших общих демократических ценностях".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.