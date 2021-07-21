Лаанет: предприятия оборонной промышленности Эстонии и Германии разрабатывают технологии мирового уровня

”Предприятия оборонной промышленности Эстонии находятся в стадии быстрого развития и активно ищут возможности сотрудничества на зарубежных рынках. Сильные стороны и конкурентные преимущества наших предприятий заключаются в разработке военной робототехники и автономных систем, киберзащиты, систем мониторинга и инновационных решений на основе искусственного интеллекта. Это также подтверждается недавним успехом эстонской оборонной промышленности в получении финансирования EDIDP из пилотной программы Европейского фонда обороны”, — отметил министр обороны Калле Лаанет.

Во время встречи с представителями KMW обсуждались возможности использования сильных сторон компаний, расположенных в разных странах, в крупных программах развития общеевропейского масштаба. Компания KMW недавно приобрела значительную долю в эстонской робототехнической компании Milrem Robotics, с которой KMW надеется получить дополнительный опыт в создании военных автономных систем, а для Milrem откроется возможность участвовать в развитии различных крупных проектов оборонной промышленности.

С представителями Airbus министр Лаанет обсудил перспективы более тесного сотрудничества быстроразвивающихся эстонских предприятий оборонной и космической отрасли, которые занимаются созданием ниш и развитием потенциала, с крупными европейскими предприятиями оборонной промышленности.

”Инновационный кластер оборонного сотрудничества Эстонии является достойным партнером для таких крупных компаний, как Airbus”, — сказал Лаанет.

Mинистр обороны Лаанет встретился также с командующим немецкими войсками в зарубежных миссиях генерал-лейтенантом Эрихом Пфеффером, с которым обсудили новые возможности эстонско-германского сотрудничества в международных зарубежных миссиях. Министр также посетил мемориал ”Лес памяти” (Der Wald der Erinnerung) недалеко от Потсдама, посвященный солдатам Бундесвера, погибшим в зарубежных миссиях.

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