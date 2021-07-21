Движение на бульваре Кольде будет перекрыто из-за ремонтных работ

”Цель ремонтных работ — реорганизовать пространство таким образом, чтобы сделать его безопаснее и удобнее для участников движения, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — В ходе реконструкции появятся новые парковочные места, будет обновлено уличное освещение и техносети, а общественное пространство будет облагорожено за счет ландшафтного дизайна. Разумеется, итоговый результат перевешивает временные неудобства, доставленные ремонтными работами. Всем участникам движения необходимо следить за временными дорожными схемами и знаками, установленными на объекте”.

Выполнение работ запланировано поэтапно. На первом этапе работы будут вестись на отрезке между улицами Эхте и Пельгуранна, а также на пешеходно-велосипедной дорожке с южной стороны улицы. Участок дороги будет закрыт для движения, также будет закрыта парковка, расположенная на стороне улицы Пельгуранна. Для движения легкого транспорта и пешеходов останется открытым расположенный на северной стороне тротуар. Работы первого этапа планируется завершить в сентябре этого года.

В ходе второго этапа работ, с сентября по ноябрь пешеходы смогут передвигаться по проложенной на первом этапе работ пешеходно-велосипедной дорожке, расположенной на южной стороне, а ремонтные работы будут вестись на участке проезжей части между улицами Сыле и Эхте. Улица останется открытой для движения только по направлению к Сыле.

Из-за ремонтных работ также изменится и маршрут автобусной линии номер 66 (направление Пельгуранд — Прийсле). До 12 сентября маршрут не будет проходить по бульвару Кольде, не будет остановки ”Хельме”. В этот период автобусы маршрута 66 будут следовать с ул. Пельгулинна на ул. Сыле по ул. Пухангу, остановка ”Супельранна” будет делаться на ул. Пухангу (обычно она выполняется на ул. Пельгуранна). Дополнительные остановки на ул. Пухангу: ”Вихури” и ”Пухангу”, на ул. Сыле: ”Эхте” и ”Нису”.