Таллинн опубликовал схемы строительства велодорожек
На сайте городской управы под заголовком "Jalgratturite liikumiskeskkonna parendamise eskiisid 2021" опубликовали общую схему объектов, а также схемы велодорожек на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми, бульварах Мере и Пыхья, улице Гонсиори и бульваре Эстония, на Эндла, Луйзе, бульваре Каарли, Тоомпуйестеэ и Вяйке-Амеэрика. При этом в горуправе подчеркивают, что изображенное на схемах не полностью совпадает с окончательным решением, поскольку детали уточняют по ходу дела перед строительством велодорожки.
"Корректировки пространства в центре города в этом году делали с целью улучшить условия передвижения велосипедистов и пешеходов, используя для этого по возможности простые и быстро осуществимые решения. В ходе дальнейших работ по реконструкции улиц запланировано значительно улучшить велосипедную инфраструктуру на нескольких центральных улицах на тех же трассах", — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков ERR.