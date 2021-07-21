Таллинн опубликовал схемы строительства велодорожек

На сайте городской управы под заголовком "Jalgratturite liikumiskeskkonna parendamise eskiisid 2021" опубликовали общую схему объектов, а также схемы велодорожек на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми, бульварах Мере и Пыхья, улице Гонсиори и бульваре Эстония, на Эндла, Луйзе, бульваре Каарли, Тоомпуйестеэ и Вяйке-Амеэрика. При этом в горуправе подчеркивают, что изображенное на схемах не полностью совпадает с окончательным решением, поскольку детали уточняют по ходу дела перед строительством велодорожки.