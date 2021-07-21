Новости Эстонии
21.07.2021, 18:58

Таллинн опубликовал схемы строительства велодорожек

 
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Andres Putting
В среду Таллинн опубликовал информацию о планах строительства велосипедных дорог в этом году. В начале недели появилась информация о том, что власти Таллинна отказали предоставить проектные чертежи велодорожек жителю города, передает RusERR.

На сайте городской управы под заголовком "Jalgratturite liikumiskeskkonna parendamise eskiisid 2021" опубликовали общую схему объектов, а также схемы велодорожек на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми, бульварах Мере и Пыхья, улице Гонсиори и бульваре Эстония, на Эндла, Луйзе, бульваре Каарли, Тоомпуйестеэ и Вяйке-Амеэрика. При этом в горуправе подчеркивают, что изображенное на схемах не полностью совпадает с окончательным решением, поскольку детали уточняют по ходу дела перед строительством велодорожки.

"Корректировки пространства в центре города в этом году делали с целью улучшить условия передвижения велосипедистов и пешеходов, используя для этого по возможности простые и быстро осуществимые решения. В ходе дальнейших работ по реконструкции улиц запланировано значительно улучшить велосипедную инфраструктуру на нескольких центральных улицах на тех же трассах", — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков ERR.

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