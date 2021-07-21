Около 2000 призывников пополнили Силы обороны

На первом этапе подготовки призывники пройдут базовый курс солдата. В течение семинедельного курса они освоят необходимые индивидуальные навыки от владения оружием и оказания первой помощи до топографии. После окончания базового курса военнослужащие будут разделены на два потока — одни получат специальность младших командиров, другие пройдут профессиональную подготовку водителей.

Воинские части 1-й пехотной бригады в Тапа и Йыхви приняли около 1000 призывников. Базовый курс в Тапа станет проводить Батальон противовоздушной обороны, а в Йыхви Вируский пехотный батальон.

Службу во 2-й пехотной бригаде начали около 400 призывников, большая часть которых пройдет подготовку в Куперьяновском пехотном батальоне. Кроме того, военнослужащих срочной службы станет обучать бригадная рота штаба и связи.

Командование киберобороны пополнило рекордное количество призывников — около 220 человек. Помимо этого, в этой части начало службу пропорционально большее количество тех, кто пришел в армию вместе с классом — около 50 военнослужащих, другими словами, каждый четвертый призывник.

Из них большая часть пришлась на выпускников кафедры компьютерных наук Тартуского университета — 15 человек. После прохождения базового курса солдата они продолжат службу по специальности. Если до сих пор программа прохождения службы классом была ориентирована на выпускников гимназий и училищ, то в Командовании киберобороны ее распространили в том числе и на выпускников университетов.

В этом году впервые открывается возможность получения специальной подготовки в составе Сил специальных операций. Ее смогут получить до 32 человек, отобранных из числа военнослужащих, которые прошли базовый курс и получили воинскую специальность.