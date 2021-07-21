97% россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио

”Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене”, — говорится в результатах опроса.