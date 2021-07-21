21.07.2021, 17:56
97% россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио(8)
Фото: Scanpix
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх в Токио.
”Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене”, — говорится в результатах опроса.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) и без национальной символики.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.