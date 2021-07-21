Очередной скандал на Олимпиаде: шестеро пловцов вынуждены покинуть Токио и вернуться обратно в Польшу

Само собой разумеется, что те несколько несчастных спортсменов, которых отправили собирать вещи, теперь угрожают подать против своей федерации судебный иск за эту ужасную ошибку, ценой которой оказалась мечта всей жизни некоторых из них.

”Я хотел бы выразить огромное сожаление, печаль и горечь по поводу сложившейся ситуации”, — сказал в своем заявлении президент Польской федерации плавания Павел Сломинский.

Всего в официальную сборную Польши по плаванию вошли 23 спортсмена, хотя их должно было быть 17.

Piąta nad ranem w Tokio. Pływacy żegnają szóstkę wycofanych kolegów... pic.twitter.com/IjyUYtfDmN — Maksym Jaworski (@MaxJaw_) July 17, 2021

Домой отправили Алисию Чорц, Бартоша Пищоровича, Александру Полянску, Матеуша Чованеца, Доминику Косаковску и Яна Голуба. Понятно, что все они крайне возмущены ситуацией и отпускают в сторону руководства этого вида спорта язвительные замечания в своих соцсетях.

Участвовавшая в Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах Чорц написала: ”Представьте, что вы жертвуете пятью годами своей жизни, и в результате оказывается, что всё было зря”. Чованец вторит: ”Эта абсурдная ситуация просто не должна была произойти”. Кто-то ещё обвиняет Польскую федерацию плавания в ”полной некомпетентности” и ”непонимании правил”.

Но, пожалуй, апогеем ситуации стало то, что практически вся команда по плаванию вместе написала открытое письмо с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку.

”Действия федерации привели к беспрецедентному событию в истории польского спорта. Польское плавания как в глазах общественности, так и в глазах потенциальных спонсоров было выставлено на посмешище. Это окажет влияние на всех спортсменов, выступающих в красно-белых цветах. Мы призываем президента и весь совет директоров немедленно уйти в отставку”, — говорится в письме.