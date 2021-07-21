Избиение в Маарду. Полиция просит помощи в поиске очевидцев совершенного преступления

”Скорая помощь, прибывшая на место за считанные минуты, доставила в больницу 38-летнего мужчину, чье состояние было опасно для жизни. Для расследования происшествия было возбуждено уголовное производство, в рамках которого следователи опросили многих свидетелей. С опорой на собранные доказательства в начале этой недели были задержаны двое подозреваемых, один из которых был заключен под стражу Харьюским уездным судом по ходатайству прокуратуры”, — заявил ведущий следователь Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.