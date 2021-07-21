ЧП и криминал
21.07.2021, 16:43

Избиение в Маарду. Полиция просит помощи в поиске очевидцев совершенного преступления

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Ilmar Saabas
В ночь на 11 июля около 4 часов в полицию поступил вызов из Маарду к бару Богема, расположенному на улице Кеэмикуте, 11, где был избит мужчина, оставшийся лежать без сознания. Полиция просит всех, кто мог быть очевидцем этого события, связаться с полицией.

”Скорая помощь, прибывшая на место за считанные минуты, доставила в больницу 38-летнего мужчину, чье состояние было опасно для жизни. Для расследования происшествия было возбуждено уголовное производство, в рамках которого следователи опросили многих свидетелей. С опорой на собранные доказательства в начале этой недели были задержаны двое подозреваемых, один из которых был заключен под стражу Харьюским уездным судом по ходатайству прокуратуры”, — заявил ведущий следователь Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.

Следствие имеет основания предполагать, что у этого события были еще очевидцы, чьи показания могли бы помочь следствию. Поэтому полиция просит всех, кто находился в ночь на 11 июля в Маарду возле бара "Богема", и видел избиение или имеют информацию о происшествии, связаться с полицией по номерам телефонов 612 4673 или 5887 2417.

Происшествие расследует служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры, производством по делу руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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