Избиение в Маарду. Полиция просит помощи в поиске очевидцев совершенного преступления(17)
”Скорая помощь, прибывшая на место за считанные минуты, доставила в больницу 38-летнего мужчину, чье состояние было опасно для жизни. Для расследования происшествия было возбуждено уголовное производство, в рамках которого следователи опросили многих свидетелей. С опорой на собранные доказательства в начале этой недели были задержаны двое подозреваемых, один из которых был заключен под стражу Харьюским уездным судом по ходатайству прокуратуры”, — заявил ведущий следователь Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.
Следствие имеет основания предполагать, что у этого события были еще очевидцы, чьи показания могли бы помочь следствию. Поэтому полиция просит всех, кто находился в ночь на 11 июля в Маарду возле бара "Богема", и видел избиение или имеют информацию о происшествии, связаться с полицией по номерам телефонов 612 4673 или 5887 2417.
Происшествие расследует служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры, производством по делу руководит Пыхьяская окружная прокуратура.