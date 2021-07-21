Пульс межсезонья: «Брага» и «Лилль» готовятся стать топ-клубами?
Капитан сборной Португалии и живая легенда Рикардиньо ещё год назад приезжал во Францию поднимать популярность местного футзала, помочь «Аньер Вильнев» стать чемпионом и пошуметь в Лиге чемпионов, и тогда казалось, что этот «роман» может быть долгим. В восторге была и французская сторона, и болельщики, обезумевшие от приезда звёзды такого калибра, и сам футболист, раздававший хвалебные интервью в прессе. По прошествии времени Рикардиньо едва ли может разделить энтузиазм, который он испытывал во время подписания контракта: выступление французов в Лиге чемпионов довольно быстро прервала «Барселона», титул, который «Аньер Вильнев» с трудом вырвал у «Лилля», был аннулирован из-за финансовых махинаций руководства, а сам португалец в марте получил тяжёлую травму, и восстанавливается от неё по сей день. Неудивительно, что на фоне финансовых проблем и последовавшей принудительной ссылки «Аньер Вильнев» во второй французский дивизион все звёзды клуба были вынуждены искать новые варианты трудоустройства. По информации португальской прессы, Рикардиньо возвращается домой, достигнув договоренности с «Брагой». Отмечается, что шестикратный лучший игрок мира самостоятельно вёл личные переговоры с президентом клуба, и прошли они самым положительным образом.
В целом, «Брага» является, пожалуй, главным ньюсмейкером этого межсезонья. Ранее португальский клуб объявил о переходах Фабиу Сесилиу и Тьягу Бриту из «Бенфики», а также двух бразильцев, выступающих за сборную Грузии: Элисандро из итальянского «Реал Сан Джузеппе» и Талеса Фейтозы из португальского «Кандозу». Помимо этих приобретений, к «Браге» присоединился бывший капитан «Интер Мовистар» Пола, что окончательно утверждает «Брагу» в качестве одного из главных фаворитов сезона как на домашней, так и на международной арене.
Французский «Лилль», кажется, перенял знамя топ-клуба у «Аньер Вильнев» и весьма серьезно укрепляет свой состав, несмотря на то, что не будет выступать в Лиге чемпионов. Вице-чемпионы Франции усилились сразу рядом игроков из итальянской Серии А: Дуду (Эдуардо Алано Фариас) из «Аква&Сапоне» и Андре Фантечеле из «Авеллино» на минувшей неделе поставили подписи под контрактами с «Лиллем». До этого французский клуб объявлял о заключении контрактов с обладателем Межконтинентального кубка-2019 бразильцем Валексом и вратарем сборной Сербии Неманьей Момчиловичем.