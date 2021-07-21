Пульс межсезонья: «Брага» и «Лилль» готовятся стать топ-клубами?

Капитан сборной Португалии и живая легенда Рикардиньо ещё год назад приезжал во Францию поднимать популярность местного футзала, помочь «Аньер Вильнев» стать чемпионом и пошуметь в Лиге чемпионов, и тогда казалось, что этот «роман» может быть долгим. В восторге была и французская сторона, и болельщики, обезумевшие от приезда звёзды такого калибра, и сам футболист, раздававший хвалебные интервью в прессе. По прошествии времени Рикардиньо едва ли может разделить энтузиазм, который он испытывал во время подписания контракта: выступление французов в Лиге чемпионов довольно быстро прервала «Барселона», титул, который «Аньер Вильнев» с трудом вырвал у «Лилля», был аннулирован из-за финансовых махинаций руководства, а сам португалец в марте получил тяжёлую травму, и восстанавливается от неё по сей день. Неудивительно, что на фоне финансовых проблем и последовавшей принудительной ссылки «Аньер Вильнев» во второй французский дивизион все звёзды клуба были вынуждены искать новые варианты трудоустройства. По информации португальской прессы, Рикардиньо возвращается домой, достигнув договоренности с «Брагой». Отмечается, что шестикратный лучший игрок мира самостоятельно вёл личные переговоры с президентом клуба, и прошли они самым положительным образом.