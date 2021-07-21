В Нарвский ДК ”Ругодив” можно прийти на вакцинацию без регистрации

Tartu vaktsineerimiskeskus Foto: Argo Ingver

Начиная с 22 июля все желающие могут прийти на вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer в Нарвский ДК ”Ругодив” (Пушкина, 8). На вакцинацию мы также ждем детей, начиная с 12 лет (обязательно разрешение родителей!)