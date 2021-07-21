21.07.2021, 15:37
В Нарвский ДК ”Ругодив” можно прийти на вакцинацию без регистрации(1)
Foto: Argo Ingver
Начиная с 22 июля все желающие могут прийти на вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer в Нарвский ДК ”Ругодив” (Пушкина, 8). На вакцинацию мы также ждем детей, начиная с 12 лет (обязательно разрешение родителей!)
Центр вакцинации в ”Ругодиве” открыт по рабочим дням с 11 до 19 часов, предварительная регистрация не требуется. С собой необходимо иметь удостоверяющий личность документ.
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