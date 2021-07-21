ФОТО и ВИДЕО | В порту Куйвасту паром врезался в причал, на борту находилась президент Эстонии. Ее автомобиль поврежден

По словам читателя Delfi, в 14:05 паром Tõll отчалил в направлении Сааремаа, он должен был зайти в порт Куйвасту. ”Причал накренился, носовая часть парома повреждена. Теперь все ждут, когда паром причалит ко второму пирсу”, — описал очевидец.

Директор порта Куйвасту Валдур Хянг, сказал Delfi, что в настоящее время находится в отпуске и даже не в курсе того, что именно произошло. ”Я сейчас еду туда”, — сказал он.

Охранник порта Куйвасту сообщил Delfi, что на данный момент у них нет времени на общение со СМИ. ”У нас авария, сейчас некогда разговаривать”, — сказали он по телефону.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил Delfi, что на пароме, который протаранил пирс, находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

”Эстонская пресса очень хорошо информирована, — прокомментировал инцидент Таави Линнамяэ. — Совершенно верно. Это правда. Информация соответствует действительности”.

по его словам, все пассажиры, которые находились на борту парома здоровы, в том числе и президент Эстонии. Однако советник президента отметил, что автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения.

Президент ехала на Сааремаа по неофициальной причине. ”В ближайшие дни на Сааремаа не будет официальных встреч. Люди порой должны отдыхать”, — добавил Линнамяэ.