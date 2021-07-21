Новый методы для борьбы с ковидом — вакцинирование в аптеках. У услуги много минусов, зато количество зараженных увеличивается(31)
Вчера днем стало известно: теперь можно вакцинироваться в аптеках. Пока что в восьми аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Нарве и Рапла. Цель ясна — увеличить темп вакцинации, предложив доступное место для вакцинирования. К сожалению, продумать методику до конца совсем не получилось.
Журналисты Delfi поехали 21 июля в аптеку на улице Кивила, 26. На месте стало известно, что прививают только с 16 до 19 часов вечера со вторника по пятницу. На выходных с 12 до 15 часов дня. В Рокка-аль-маре только вторник и среда с 17 до 20, в субботу 11-15. По понедельникам препараты не завозят. Плюс нужна регистрация.
На прививку в аптеке Юлемисте вчера зарегистрировалось восемь человек, на сегодняшний день 11. Коронавирусом заразилось за минувшие сутки 95 человек.
”Здравствуйте, можно парацетамол? Конечно, а вакцину Pfizer хотите?”
Быстрая вакцинация в торговых центрах Нарвы и передвижных будках у рынков — оправдывает себя. Люди не хотят бронировать время и ждать. Удобнее, проходя мимо торгового центра, по пути зайти и привиться. Или если к дому подъехал автобус с вакцинами — пошел и обезопасил себя.
Кажется, такая логика и должна была преследовать идею вакцинирования в аптеках. Отправился за лекарствами, получил вакцину. Бесплатно и быстро. В любое время и без регистрации. На деле же вакцинация в аптеках, которая создает дополнительную нагрузку на работников, ничем не отличается от вакцинирования через дигитальную регистратуру. Просто место другое, да и время ограниченное. Также удивляет отсутствие рекламы — организаторы ограничились маленьким плакатом перед входом и пресс-релизом для СМИ (где время не было указано).
В Эстонии вакцинировались хотя бы одной дозой 605 тысяч человек или 45% населения. План государства — 70% населения. Массовая вакцинация доступна в стране уже с начала лета. Кто хотел зарегистрироваться на вакцинирование уже сделал это. Остались группы населения, к которым нужен другой подход (вакцинация в ТЦ Fama в Нарве это доказывает, что признал руководитель вакцинации Марек Сеэр). Вроде бы, прививки в аптеке — неплохая идея, но 1) нужна регистрация, 2) время ограничено, 3) сейчас этот вариант не предлагает новый подход к привлечению непривитых. В то же время государство готовится к третей волне коронавируса, а больницы потихоньку возвращаются в пандемийный режим работы.
Руководитель вакцинации в аптеках Ли Роотслане сказала Delfi, что вакцинировать в аптеках будут не аптекари, а специалисты медицинских центров прошедшие специальное обучение. По ее словам, время выбрано на основе опыта вакцинирования от гриппа и энцефалита.
"Проект находится в пилотной фазе. Мы будем корректировать время и увеличивать количество аптек. На подготовку ко всему этому было безумно мало времени. Мы определенно хотим, чтобы процесс был хорошо продуман и соответствовал требованиям. В настоящее время мы продумываем рекламную компанию", — добавила Роотслане.
Как она отметила, уже много людей забронировали время, но центрами массовой вакцинации аптеки не станут, так как не смогут обслужить столько людей. "Бронирование необходимо для того, чтобы в аптеках не скапливалось большое количество людей и мы могли бы предоставить необходимые условия для вакцинации. Забронировать время можно в интернете, по телефону или на месте. Если медсестра свободна, то человек сразу получит вакцину".
Забронировать время на прививку можно здесь: в аптеке, через э-регистратуру или по номеру 1220.