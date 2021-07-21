Новый методы для борьбы с ковидом — вакцинирование в аптеках. У услуги много минусов, зато количество зараженных увеличивается

Вчера днем стало известно: теперь можно вакцинироваться в аптеках. Пока что в восьми аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Нарве и Рапла. Цель ясна — увеличить темп вакцинации, предложив доступное место для вакцинирования. К сожалению, продумать методику до конца совсем не получилось.

Журналисты Delfi поехали 21 июля в аптеку на улице Кивила, 26. На месте стало известно, что прививают только с 16 до 19 часов вечера со вторника по пятницу. На выходных с 12 до 15 часов дня. В Рокка-аль-маре только вторник и среда с 17 до 20, в субботу 11-15. По понедельникам препараты не завозят. Плюс нужна регистрация.

На прививку в аптеке Юлемисте вчера зарегистрировалось восемь человек, на сегодняшний день 11. Коронавирусом заразилось за минувшие сутки 95 человек.

”Здравствуйте, можно парацетамол? Конечно, а вакцину Pfizer хотите?”

Быстрая вакцинация в торговых центрах Нарвы и передвижных будках у рынков — оправдывает себя. Люди не хотят бронировать время и ждать. Удобнее, проходя мимо торгового центра, по пути зайти и привиться. Или если к дому подъехал автобус с вакцинами — пошел и обезопасил себя.

Кажется, такая логика и должна была преследовать идею вакцинирования в аптеках. Отправился за лекарствами, получил вакцину. Бесплатно и быстро. В любое время и без регистрации. На деле же вакцинация в аптеках, которая создает дополнительную нагрузку на работников, ничем не отличается от вакцинирования через дигитальную регистратуру. Просто место другое, да и время ограниченное. Также удивляет отсутствие рекламы — организаторы ограничились маленьким плакатом перед входом и пресс-релизом для СМИ (где время не было указано).