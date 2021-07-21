Теперь можно вакцинироваться от COVID-19 в аптеках. Но попасть туда на вакцинацию не так просто

На этой неделе пройти вакцинацию можно будет в Таллинне в аптеке в ТЦ Rocca al Mare Keskus, в Таллиннской городской аптеке в ТЦ Solaris, в аптеке Südameapteek в Юлемисте и Кивила, в Йыхви в аптеке в ТЦ Pargi Keskus, в Нарве в аптеке в ТЦ Astri Keskuse, в Раплаской аптеке и Sõbra Apteek в Тарту.

Вакцинация проводится по предварительной записи, то есть заскочить в аптеку за дозой вакцины в свободный момент времени не получится. Кроме того, аптеки проводят вакцинацию только в определенные дни и определенное время.

Руководящая вакцинацией в аптеках Ли Роотслане объясняет это тем, что вакцинацию в аптеках проводят поставщики услуг здравоохранения, прошедшие специальное обучение, а не аптекари. Аптеки же предоставляют для оказания услуги свои помещения, оборудование и ИТ-средства.

Однако отведенное на вакцинацию время оставляет желать лучшего. Например, сегодня в аптеке Rocca al Mare можно вакцинироваться лишь в течение часа с 17:00 до 18:00.

Вакцинация против COVID-19 в 2021 году проводится бесплатно для всех жителей Эстонии, включая тех, у кого нет медицинского страхования. Вакцинация против COVID-19 открыта для всех людей в возрасте от 12 лет. Поставщики услуг здравоохранения, проводящие вакцинацию в аптеках, в основном используют вакцину Comirnaty (BioNTech — Pfizer).