Департамент здоровья: заболеваемость коронавирусом растет, дельта-штамм доминирует

На 28-й неделе прибавилось 375 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей число новых случаев выросло на 24,6%, как и показатель заражения R, который по всей Эстонии составляет 1,2–1,3.

Случаи заражения дельта-штаммом зарегистрированы во всех уездах, кроме Хийумаа. Согласно прогнозам, к концу июля и началу августа в неделю уже будет прибавляться более 500 случаев заражения, а к середине августа число больных на 100 000 жителей превысит 100.

Дельта-штамм стал доминировать в Эстонии начиная с 26-й недели. Сейчас началось распространение штамма внутри страны, его доля от всех случаев выросла до 92%.

На 28-й неделе заболеваемость снизилась лишь в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. В Хийумаа и Рапламаа она осталась стабильной, в остальных уездах выросла.

По сравнению с предыдущей неделей сократилось число случаев заражения в кругу общения и на работе, а также число случаев, где место заражения неизвестно. Увеличилась доля завезенных из-за границы случаев и заражения в кругу семьи.

В 92,8% новых случаев у инфицированных проявляются симптомы, 7,2% случаев бессимптомны. В основном заражаются молодые невакцинированные люди.

Всего в Эстонии скончался 1271 человек с COVID-19, то есть 0,96% от всех случаев заражения. На 28-й неделе скончался один 81-летний невакцинированный человек.