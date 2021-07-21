ПОДКАСТ | 10 тестов за 10 дней и ужасные условия: стартует Олимпиада — какие шансы у Эстонии?

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"У нас достаточно многочисленная делегация — 33 спортсмена поехали представлять Эстонию в Токио", — начала Наталья Инно. С полным списком можно ознакомиться здесь.

"У нас удалось отправить олимпийцев заранее, а до этого они проходили подготовку на базе под Саку. Это делалось впервые. Во-первых, важно перестроить организм, так как в Японии другое время. Соревнования по многим видам спорта начинаются в 3-4 часа утра. Плюс питание. Тут мы едим по-другому. В Японии совсем другая пища.

Номера всегда очень скромные в Японии. Туда приезжают не отдыхать. Спортсмены привыкнут, ничего страшного. Я выступала много лет назад в Японии. У нас в 1997 году были очень хорошие условия, хорошая гостиница. Хоть и было все скромно. Был большой контраст. В ванной комнате все было на кнопках, музыка, подсветка. У нас даже мобильных телефонов не было, а там было все электрифицировано. По приезде назад я продолжала немного кланяться при встрече. Так в Японии выражают свое уважение.

Больше всего мне запомнилась отвратительная еда. Везде рис, непонятные грибы и курица. Все сухое и нежирное. Первые дни ты борешься с тем, чтобы заработал желудок. Потом борешься с мятым лицом, так как по утрам невозможно нормально выглядеть из-за разных часовых поясов", — вспомнила спортсменка.

Многие обсуждают условия жизни в олимпийской деревне. Из-за ковидных ограничений японцам пришлось максимально ограничить передвижение спортсменов. В сети уже появились фотографии картонных кроватей, чтобы участники не занимались сексом. Это правило ввели для того, чтобы остановить распространение коронавируса.