Новости Эстонии
21.07.2021, 13:50

Начинаются работы по восстановлению внутриквартальных дорог районa Хааберсти

 
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Veiko Vares
По запросу Таллиннского управления окружающей среды и коммунального хозяйства на этой неделе начнутся ремонтные работы на квартальных дорогах в районе Хааберсти.

"В первом порядке начнутся строительные работы на тротуарах Ыйсмяэ теэ 74a, на проезжей части T4 по Ярвеотса теэ, на тротуарах Ыйсмяэ теэ 199a и Ыйсмяэ теэ 1e", — сообщил заместитель старейшины района Хааберсти Олег Сильянов.

"В ходе ремонтных работ будет заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, будут заменены ветхие бордюры, а также будут отремонтированы водостоки в зоне дорожных работ. Также будут выполнены работы по обрезке деревьев и озеленению", — добавил Сильянов.

Кроме того, в этом году будут проведены ремонтные работы на проезжей части и тротуарах между Ыйсмяэ теэ 112a и 114, во дворе Ыйсмяэ теэ 1 и 3 и Ыйсмяэ теэ 1 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 21a, во дворе Ыйсмяэ теэ 8, Ыйсмяэ теэ T6 (около Палдиски мнт 167) , на проезжей части и тротуарах Палдиски мнт 169 а, на тротуарах u дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ 7, тротуарах Палдиски мнт 183a, на дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ T13 и Ыйсмяэ теэ 6 и на тротуарах во дворах Ыйсмяэ теэ 37, Ыйсмяэ теэ 3 и 21a, на проезжей части и тротуарах дороги T2 (Ярвеотса теэ 3-7), на проезжей части Марьямаа 8 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 106.

Строительные работы выполняет AS TREF Nord. Договорная стоимость строительных работ составляет 436 000 евро. Контрактный срок выполнения работ — сентябрь 2021 года.

Участников дорожного движения просят следить за временным управлением движения на объектах и установленными дорожными знаками.

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