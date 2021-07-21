Начинаются работы по восстановлению внутриквартальных дорог районa Хааберсти
"В первом порядке начнутся строительные работы на тротуарах Ыйсмяэ теэ 74a, на проезжей части T4 по Ярвеотса теэ, на тротуарах Ыйсмяэ теэ 199a и Ыйсмяэ теэ 1e", — сообщил заместитель старейшины района Хааберсти Олег Сильянов.
"В ходе ремонтных работ будет заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, будут заменены ветхие бордюры, а также будут отремонтированы водостоки в зоне дорожных работ. Также будут выполнены работы по обрезке деревьев и озеленению", — добавил Сильянов.
Кроме того, в этом году будут проведены ремонтные работы на проезжей части и тротуарах между Ыйсмяэ теэ 112a и 114, во дворе Ыйсмяэ теэ 1 и 3 и Ыйсмяэ теэ 1 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 21a, во дворе Ыйсмяэ теэ 8, Ыйсмяэ теэ T6 (около Палдиски мнт 167) , на проезжей части и тротуарах Палдиски мнт 169 а, на тротуарах u дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ 7, тротуарах Палдиски мнт 183a, на дворовых тротуарах Ыйсмяэ теэ T13 и Ыйсмяэ теэ 6 и на тротуарах во дворах Ыйсмяэ теэ 37, Ыйсмяэ теэ 3 и 21a, на проезжей части и тротуарах дороги T2 (Ярвеотса теэ 3-7), на проезжей части Марьямаа 8 и на тротуарах Ыйсмяэ теэ 106.
Строительные работы выполняет AS TREF Nord. Договорная стоимость строительных работ составляет 436 000 евро. Контрактный срок выполнения работ — сентябрь 2021 года.
Участников дорожного движения просят следить за временным управлением движения на объектах и установленными дорожными знаками.