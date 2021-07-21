Когда Lidl откроет магазины в Эстонии? Фирма уже наняла 133 работника

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель и сейчас не раскрывает карты и лишь ссылается на то, что предприятие сообщит всю информацию, когда придет время.

Таинственность — одна из стратегий Lidl. Однако какую-то информацию можно найти в экономическом отчете.

В 2019 году предприятие наняло на работу в Эстонии 52 человека, сегодня число работников возросло до 133. Выросли также и расходы на рабочую силу — если в позапрошлом году они составили около 2 млн евро, то в 2020 году перевалили за 6 млн евро.

Предприятие также направило значительную сумму — 410 418 евро — на обучение сотрудников, которое проходило в местах, где магазины Lidl уже открыты. Например, нескольких людей отправили обучаться в Польшу.

В экономическом отчете указано, что на данный момент основная деятельность предприятия — приобретение недвижимости с целью строительства магазинов. Lidl уже приобрел четыре участка, предприятию выдали три разрешения на строительство, и строительство первого магазина уже завершено.

Так как доходов у предприятия еще нет, то убытки Lidl в прошлом году составили 18 450 806 евро.