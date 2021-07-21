ЧП и криминал
21.07.2021, 12:01

В ДТП в Харьюмаа погиб водитель легковушки

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Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Foto: Argo Ingver
Сегодня утром в деревне Каллавере волости Йыэляхтме произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля — погиб водитель легковушки, 72-летний мужчина.

Сегодня утром после 8 часов в Центр тревоги сообщили, что в деревне Каллавере волости Йыэляхтме столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo. В легковушке находились два человека и в грузовике — только водитель.

Спасатели вырезали управлявшего легковым автомобилем 72-летнего мужчину из аварийной машины, и скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, но он скончался на месте происшествия. Пассажира Citroen, 41-летнего мужчину, скорая помощь отвезла в больницу для проверки здоровья. Скорая помощь осмотрела управлявшего грузовиком 57-летнего мужчину, и в госпитализации он не нуждался. У обоих водителей были водительские права соответствующей категории.

По первоначальным данным, легковой автомобиль мог отклониться на встречную полосу. Что именно привело к этому трагическому ДТП, выяснится в ходе начатого делопроизводства.

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