КАРТА | В четырех уездах объявлен пожароопасный период. В связи с этим меняются ограничения

С 21 июля 2021 года пожароопасный период объявлен в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Пярнумаа и Тартумаа. Ограничения в Ярвамаа с сегодняшнего дня больше не действуют. Во время пожароопасного периода в лесах и местах, где произрастают растения и есть торфяная почва запрещено разводить костры, делать гриль, курить, а также заезжать туда на моторно-транспортном средстве и парковаться. Исключением являются работы по обработке торфа, сельскохозяйственные и лесные работы. Предыдущее ограничение на пребывание в вышеупомянутых местах больше не действует.

”Пешком или на безмоторном транспортном средстве в местах с высокой пожароопасностью передвигаться можно, но следует избегать таких действий, как курение, разведение огня и готовку на гриле”, — объяснила эксперт отдела превенции Сандра Репп. ”Нужно помнить, что передвижение на моторно-транспортном средстве на этих территориях всё ещё запрещено, так как именно от их искр началась большая часть пожаров в лесах и на открытой местности”, — добавила она.

При необходимости в лесах можно производить лесные работы, однако, за все действия отвечает владелец леса. Также разрешены работы по переработке торфа и сельскохозяйственные работы. Разводить костёр или готовить на гриле запрещено как в своём лесу, так и в лесу RMK. ”Делать гриль и разводить костёр можно только в своём дворе и очень осторожно. Место разведения костра должно быть обложено камнями или землёй, а погода не должна быть ветреной”, — сказала Репп. Под рукой обязательно должны быть первоочередные средства для тушения огня. До того, как уйти, стоит убедиться в том, что огонь погас.