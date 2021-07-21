КАРТА | В четырех уездах объявлен пожароопасный период. В связи с этим меняются ограничения
С 21 июля 2021 года пожароопасный период объявлен в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Пярнумаа и Тартумаа. Ограничения в Ярвамаа с сегодняшнего дня больше не действуют. Во время пожароопасного периода в лесах и местах, где произрастают растения и есть торфяная почва запрещено разводить костры, делать гриль, курить, а также заезжать туда на моторно-транспортном средстве и парковаться. Исключением являются работы по обработке торфа, сельскохозяйственные и лесные работы. Предыдущее ограничение на пребывание в вышеупомянутых местах больше не действует.
”Пешком или на безмоторном транспортном средстве в местах с высокой пожароопасностью передвигаться можно, но следует избегать таких действий, как курение, разведение огня и готовку на гриле”, — объяснила эксперт отдела превенции Сандра Репп. ”Нужно помнить, что передвижение на моторно-транспортном средстве на этих территориях всё ещё запрещено, так как именно от их искр началась большая часть пожаров в лесах и на открытой местности”, — добавила она.
При необходимости в лесах можно производить лесные работы, однако, за все действия отвечает владелец леса. Также разрешены работы по переработке торфа и сельскохозяйственные работы. Разводить костёр или готовить на гриле запрещено как в своём лесу, так и в лесу RMK. ”Делать гриль и разводить костёр можно только в своём дворе и очень осторожно. Место разведения костра должно быть обложено камнями или землёй, а погода не должна быть ветреной”, — сказала Репп. Под рукой обязательно должны быть первоочередные средства для тушения огня. До того, как уйти, стоит убедиться в том, что огонь погас.
Во время пожароопасного периода Спасательный департамент следит за картой пожароопасности Государственной метеослужбы. ”Погодные условия меняются, и мы анализируем карту каждый день”, — сказала Сандра Репп. Спасательный департамент старается как можно меньше вводить ограничений и сразу их смягчить, как только ситуация улучшится. Жаркое лето 2018 года принесло очень болезненный урок — несмотря на то, что пожароопасное время было тогда объявлено на 14 дней, спасательных операций, которые длились более суток, было 27.
Лишь маленькая ошибка на природе может повлечь за собой серьёзные последствия — пожары в лесах и на открытой местности наносят ущерб природе, где живут животные, люди и находятся их дома. В этом году (на момент 19 июля) уже произошло 648 возгораний в лесах и на открытой местности, из них 89 в июле.