Союз строительства инфраструктуры: предприятия сектора могли бы строить значительно больше дорог, чем сейчас

Тармо Трей утверждает, что за год строительство дорог не стало для заказчика ощутимо дороже, и в среднем квадратный метр дороги обойдётся конечному пользователю в цену, аналогичную прошлогодней. ”В настоящее время в секторе нет проблем с доступностью основных материалов — песка, асфальта и гравия сегодня ещё хватает. Рабочей силы для крупных проектов тоже ещё достаточно, например, чтобы строить четырёхполосные шоссе более быстрыми темпами, чем в настоящее время”, — сказал Трей.

”Поскольку основным заказчиком в дорожном строительстве является государственный сектор, государство не конкурирует с государственным сектором за ресурсы, и при необходимости легко может регулировать объём заказов. Таким образом, нет ни малейшего риска, что госзаказы каким-либо образом искусственно повысят рыночную цену. Кроме того, есть достаточно много исполнителей и ресурсов, поэтому конкуренция в самом секторе сегодня чрезвычайно высока”, — сказал Трей.

”Департамент транспорта также подтверждает, что в области дорожного строительства нет перегрева, в тендерах всегда участвует значительное количество претендентов, и заказчики не ощущают повышения цен”, — добавил Трей.

”Крупные предприятия сектора дорожного строительства имеют собственное производство асфальтобетонных смесей и, как показал анализ годовых объёмов производств, почти треть ресурсов не используется. Строители, у которых нет собственного производства асфальтобетонной смеси, должны планировать поставки заблаговременно, но сейчас в этом секторе перегрева не наблюдается. С сегодняшними ресурсами дорожные строители могли бы строить значительно большие по объёму объекты”, — пояснил Трей.