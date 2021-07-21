Союз строительства инфраструктуры: предприятия сектора могли бы строить значительно больше дорог, чем сейчас(3)
Тармо Трей утверждает, что за год строительство дорог не стало для заказчика ощутимо дороже, и в среднем квадратный метр дороги обойдётся конечному пользователю в цену, аналогичную прошлогодней. ”В настоящее время в секторе нет проблем с доступностью основных материалов — песка, асфальта и гравия сегодня ещё хватает. Рабочей силы для крупных проектов тоже ещё достаточно, например, чтобы строить четырёхполосные шоссе более быстрыми темпами, чем в настоящее время”, — сказал Трей.
”Поскольку основным заказчиком в дорожном строительстве является государственный сектор, государство не конкурирует с государственным сектором за ресурсы, и при необходимости легко может регулировать объём заказов. Таким образом, нет ни малейшего риска, что госзаказы каким-либо образом искусственно повысят рыночную цену. Кроме того, есть достаточно много исполнителей и ресурсов, поэтому конкуренция в самом секторе сегодня чрезвычайно высока”, — сказал Трей.
”Департамент транспорта также подтверждает, что в области дорожного строительства нет перегрева, в тендерах всегда участвует значительное количество претендентов, и заказчики не ощущают повышения цен”, — добавил Трей.
”Крупные предприятия сектора дорожного строительства имеют собственное производство асфальтобетонных смесей и, как показал анализ годовых объёмов производств, почти треть ресурсов не используется. Строители, у которых нет собственного производства асфальтобетонной смеси, должны планировать поставки заблаговременно, но сейчас в этом секторе перегрева не наблюдается. С сегодняшними ресурсами дорожные строители могли бы строить значительно большие по объёму объекты”, — пояснил Трей.
По словам Тармо Трея, в ближайшие годы государство планирует резко сократить объёмы строительства инфраструктуры, которое и так уже давно не получает достаточного финансирования, и тогда у предприятий сектора образуется переизбыток ресурсов. ”Государство перестраивает три основные дороги в четырёхполосные шоссе уже более 30 лет, с текущим уровнем финансирования и темпами работ до окончательного завершения их строительства потребуется ещё больше времени”, — сказал Трей.
”По данным последнего доклада Всемирного экономического форума, по уровню инфраструктуры Эстония находится только на 45-м месте в мире, и это одна из основных причин, по которой мы отстаём от других стран по части конкурентоспособности. Строительство инфраструктуры — это не расходы, а инвестиции, которые улучшают жилую среду, за счёт чего также повышается конкурентоспособность экономики и уменьшается маргинализация мест, удалённых от городов”, — сказал Трей.
Согласно новой стратегии государственного бюджета, в ближайшие четыре года на развитие и содержание государственных дорог не достаёт 689 миллионов. При этом, согласно анализу Техноцентра дорог, задолженность по ремонту дорог уже сейчас достигает 800 миллионов евро, задолженность по развитию дорожной сети достигнет к 2030 году 2,2 миллиарда евро.