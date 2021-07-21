Полиция просит помощи: разыскивается сбежавшая из дома по уходу Елена

Рост Елены — 160 см, она полного телосложения, у нее короткие светло-русые волосы. Уходя из дома по уходу, она была одета в светлую спортивную кофту с капюшоном и бежевые штаны. Елена говорит по-русски.

Елена и раньше уходила из дома по уходу, но не на такое долгое время. Тогда ее нашли на проселках. Поскольку женщина из Нарвы и быть в доме по уходу ей не нравилось, также не исключено, что она вернулась в район Нарвы. Без посторонней помощи есть опасность, что женщина может попасть в беду. Полиция общалась с близкими Елены и проверяла возможные места пребывания, но до сих пор поиски результатов не дали.