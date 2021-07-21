В Таллинне клиент обокрал и изнасиловал девушку по вызову

Женщина оказала сексуальные услуги мужчине по имени Андрей (42). Когда она закончила работу, то мужчина потребовал от нее обратно свои 50 евро или же чтобы она продолжила ублажать его орально.

В ответ на ее отказ мужчина начал угрожать ей тем, что изобьет и вырвет волосы. Женщине пришлось вернуть ему 50 евро, но клиенту этого уже было мало. Он потребовал у нее еще 50 евро, которые та ему отдала. После этого он снова потребовал от нее орального секса, и напуганная женщина сделала ему минет.

После этого девушка по вызову обратилась в полицию и Андрея взяли под стражу. Его адвокат заявил, что ситуация не была настолько страшной, как ее описывает женщина.

"У нее была возможность позвать на помощь сутенера. Спустя несколько часов предполагаемая жертва изнасилования вступила в интимную связь с новым клиентом, будто ничего и не было. Может быть, и не было?" — сказал адвокат в начале расследования.

Харьюский уездный суд наказал Андрея за изнасилование и кражу тюремным сроком в три года, из которых он сразу же отсидел 5 с половиной месяцев. Кроме того, он не имеет права приближаться к пострадавшей женщине ближе, чем на 50 метров.